Новый цифровой сервис для предпринимателей запустили в Казахстане

«Сегодня предприниматели взаимодействуют с множеством информационных систем Министерства финансов РК, таких как: ЭСФ, ЕПЗ, Кеден, ДФО, E-Qazyna-реестр, ИСНА, Qoldau. Каждая из них предоставляет узкоспециализированные услуги. Однако не все знают о существовании этих систем и их возможностях», — отметили в Минфине.