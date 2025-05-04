Новый цифровой сервис для предпринимателей запустили в Казахстане

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов РК.
«Сегодня предприниматели взаимодействуют с множеством информационных систем Министерства финансов РК, таких как: ЭСФ, ЕПЗ, Кеден, ДФО, E-Qazyna-реестр, ИСНА, Qoldau. Каждая из них предоставляет узкоспециализированные услуги. Однако не все знают о существовании этих систем и их возможностях», — отметили в Минфине.
Проект «Единый личный кабинет предпринимателя» (ЕЛКП), как отмечают в министерстве, призван объединить все эти системы в единую, удобную платформу.
«Предприниматели получают централизованный доступ ко всем основным государственным и квазигосударственным платформам, что значительно упрощает процессы и сокращает временные затраты», — пояснили в министерстве.
Отмечается, что сервис охватывает весь цикл деловой активности: от регистрации предпринимателя до получения налоговых льгот и участия в закупках.
С помощью кабинета можно подавать налоговую отчетность, обращаться за возвратом переплаты, уточнять платежи, менять налоговый режим и отслеживать расчеты с бюджетом. Все в электронном формате и без визита в государственные органы.
Дизайн платформы подбирали таким образом, чтобы он был интуитивно понятен пользователям.
В Минфине отметили, что в планах — внедрить мобильное приложение, которое сохранит весь функционал веб-версии. Оно будет доступно для загрузки в App Store и Play Market, что обеспечит круглосуточный доступ к сервису из любой точки страны.
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