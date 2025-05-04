Вениамин Кондратьев отметил оформление городов Кубани ко Дню Победы

Вениамин Кондратьев продемонстрировал праздничное оформление городов Кубани ко Дню Победы. Губернатор разместил в своих социальных сетях видеоролик, демонстрирующий украшенные к празднику площади и улицы Краснодара, Сочи, Новороссийска и Геленджика. Во всех муниципальных образованиях края установлены тематические художественные объекты и инсталляции, а также вывешены государственные флаги.
«Менее чем через неделю мы будем отмечать один из самых значимых праздников в истории нашей страны — День Победы. Краснодарский край готов торжественно встретить 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил Вениамин Кондратьев.
Глава региона подчеркнул, что 9 мая жители России чтят память героев, которые защитили свободу и независимость Отечества.