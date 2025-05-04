Вениамин Кондратьев отметил оформление городов Кубани ко Дню Победы

Вениамин Кондратьев продемонстрировал праздничное оформление городов Кубани ко Дню Победы. Губернатор разместил в своих социальных сетях видеоролик, демонстрирующий украшенные к празднику площади и улицы Краснодара, Сочи, Новороссийска и Геленджика. Во всех муниципальных образованиях края установлены тематические художественные объекты и инсталляции, а также вывешены государственные флаги.