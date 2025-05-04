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Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе

Отец президента РФ любил готовить и особенно славился фирменными блюдами.

Источник: Пресс-служба Президента России

В документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», показанном на телеканале «Россия-1», президент Владимир Путин поделился воспоминаниями о кулинарных пристрастиях своего отца. Как отметил глава государства в беседе с журналистами Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным, его отец любил готовить и особенно славился фирменными блюдами — маринованной корюшкой и студнем.

Он вообще любил покашеварить немножко — студень делал, корюшку мариновал. Это такой питерский деликатес, ленинградский.

Владимир Путин

Фильм, посвященный 25-летию президентства Владимира Путина, раскрывает не только политические аспекты его деятельности, но и личные истории из жизни главы государства. Упоминание о семейных кулинарных традициях добавило камерности и теплоты повествованию.