Путин рассказал о семейном ленинградском деликатесе

В документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», показанном на телеканале «Россия-1», президент Владимир Путин поделился воспоминаниями о кулинарных пристрастиях своего отца. Как отметил глава государства в беседе с журналистами Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным, его отец любил готовить и особенно славился фирменными блюдами — маринованной корюшкой и студнем.