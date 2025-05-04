Частицу Вечного огня из Беларуси доставят к монументам героям ВОВ и СВО в РФ

«Сегодня в Ростове-на-Дону работают многие волонтерские объединения, которые формируют гуманитарную помощь на линии боевого соприкосновения (в рамках спецоперации — Sputnik). Через ростовский вокзал много ребят отправляется на СВО, и сюда же возвращаются наши герои. Город сегодня снова на передовой. Здесь же и центральный военный госпиталь находится, где проходят лечение участники боевых действий», — рассказала Крель.