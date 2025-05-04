Частицу Вечного огня из Беларуси доставят к монументам героям ВОВ и СВО в РФ

Частичка Вечного огня, взятая в рамках акции «Свеча памяти. 1941−2025» на мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой», побывала в Гомеле. Далее она отправится в Россию — в Брянск, Орел, Воронеж, Ростов-на-Дону, где соединится с пламенем у местных монументов в память о героях ВОВ, появится на захоронениях участников СВО, бойцов афганской и чеченской войн.
Акция проводится во второй раз и города Беларуси выбраны не случайно. Со слов организаторов, в год 80-летия Победы волонтеры решили начать акцию с Брестской крепости, потому что именно ее защитники в годы Великой Отечественной войны первыми оказали мощное и мужественное сопротивление немецко-фашистским захватчикам, заложив кирпичик в фундамент Великой Победы.
«Беларусь — это наша родная дружественная республика, с которой мы связаны крепкими братскими узами. Это страна, где живут люди с единой с нами историей, корнями, культурными и христианскими ценностными», — пояснила Sputnik одна из организаторов и участница акции Наталья Крель.
Она добавила, что в прошлом году акцию впервые провели совместно с молодежными организациями инвалидов, тогда огонь был взят с Могилы неизвестного солдата на Поклонной горе, но Беларусь в ней не принимала участия.
«Сегодня в Ростове-на-Дону работают многие волонтерские объединения, которые формируют гуманитарную помощь на линии боевого соприкосновения (в рамках спецоперации — Sputnik). Через ростовский вокзал много ребят отправляется на СВО, и сюда же возвращаются наши герои. Город сегодня снова на передовой. Здесь же и центральный военный госпиталь находится, где проходят лечение участники боевых действий», — рассказала Крель.
Среди организаторов акции — представители общественного объединения «Vолонтерский СпецнаZ» имени Александра Ткаченко", командира роты разведки. Объединением руководит супруга погибшего участника СВО Анастасия Вышлова. Она отметила, что представители их волонтерского движения находятся во многих городах России и в новых ее регионах.
«Волонтерской деятельностью занимаемся с 2014 года и потихоньку охватываем максимальное количество городов России: дошли до Камчатки. Практически во всех крупных городах России есть наши волонтеры. С 2014 года отправляем помощь детским домам Донбасса. На сегодняшний день волонтерский спецназ оказывает помощь участникам специальной военной операции. Также сотрудничаем с госпиталями и Москвы и Ростова-на-Дону, помогаем малоимущим и многодетным семьям», — поделилась Вышлова.
В этом году к акции присоединились представители объединения «Патриоты Беларуси» и местный благотворительный фонд имени Алексея Талая. Из Гомеля участники акции «Свеча памяти. 1941−2025» отправились в Брянск, затем частичку огня из Беларуси доставят в Орел, Воронеж, Ростов-на-Дону. В планах волонтерского движения — зажечь частичку огня из Беларуси на захоронениях участников СВО, солдат Великой Отечественной войны, бойцов афганской и чеченской войн.