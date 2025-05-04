Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Петербург на День Победы

— Для нас очень важно, что ваш визит начинается с нашего города, — обратился к кубинцу Беглов. — Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты — братья Альдо и Хорхе Виво. Они — наши герои.