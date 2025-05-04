Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Петербург на День Победы

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Петербург на празднование 80-й годовщины Великой Победы. Пригласил гостя в нашу страну президент России Владимир Путин, а встретил его в аэропорту Пулково губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Для нас очень важно, что ваш визит начинается с нашего города, — обратился к кубинцу Беглов. — Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты — братья Альдо и Хорхе Виво. Они — наши герои.
Глава Петербурга также отметил, что наш город хранит память о приезде в 1963 году лидера революции — товарища Фиделя Кастро. Его встречали на улицах тысячи ленинградцев! «Тогда и зародилось наше единство. Едины мы и сейчас».