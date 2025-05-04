Президент Кубы прилетел в Россию

«Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург, это его первая остановка в рамках официального визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-летия Победы над фашизмом и 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой», — сказано в заявлении.
Кубинского президента в Санкт-Петербурге встретил губернатор города Александр Беглов. По прибытии Диас-Канеля на месте встречи были исполнены гимны России и Кубы.
Беглов и Диас-Канель проведут рабочую встречу и обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в экономике, сферах культуры, образования и других областях, уточнили в пресс-службе петербургского губернатора. Также президент Кубы примет участие в памятных и культурных мероприятиях, приуроченных к 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Впоследствии Диас-Канель должен вылететь в Москву. Там он примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Диас-Канель — один из зарубежных гостей, которые будут присутствовать на параде на Красной площади 9 мая.
Кубинский президент отмечал, что присутствие на параде 9 Мая в Москве для него — большая честь.
На празднование 80-летия Победы в Москву приедут лидеры примерно 20 государств. Наряду с главами стран СНГ, которые бывают на 9 Мая чаще всего, запланировано присутствие, в частности, председателя Китая Си Цзиньпина, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича.
По информации телеканала «Звезда», гостем на параде может стать представитель США высокого уровня. Речь идет об участии в торжествах госсекретаря США Марко Рубио, утверждает телеканал. В Кремле говорили, что не располагают информацией о возможном приезде Рубио.