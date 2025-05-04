Президент Кубы прилетел в Россию

Беглов и Диас-Канель проведут рабочую встречу и обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в экономике, сферах культуры, образования и других областях, уточнили в пресс-службе петербургского губернатора. Также президент Кубы примет участие в памятных и культурных мероприятиях, приуроченных к 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.