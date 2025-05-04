Авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив после обстрела аэропорта

Об отмене рейсов объявила немецкая Lufthansa, а также ее дочерние авиакомпании Swiss и Brussels Airlines. Полеты также прекратили американские United и Delta, французская Transavia и ее Air France, канадская Air Canada, японская Nippon Airways, испанские Air Europa и Iberia, а также британская British Airways и азербайджанская Azerbaijan AIrlines.