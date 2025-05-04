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Авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив после обстрела аэропорта

Несколько авиакомпаний на сутки приостановили выполнение рейсов в Тель-Авив, передает The Jerusalem Post. Ранее на территории аэропорта Бен-Гурион упала ракета, которую запустило движение Ансар Аллах (йеменские хуситы) с территории Йемена.

Источник: Reuters

Об отмене рейсов объявила немецкая Lufthansa, а также ее дочерние авиакомпании Swiss и Brussels Airlines. Полеты также прекратили американские United и Delta, французская Transavia и ее Air France, канадская Air Canada, японская Nippon Airways, испанские Air Europa и Iberia, а также британская British Airways и азербайджанская Azerbaijan AIrlines.

Венгерская Wizz Air приостановила выполнение рейсов в Тель-Авив до утра 6 мая. Американская Delta Air Lines отменила рейсы из Нью-Йорка в Тель-Авив и обратно.

The Times of Israel отмечает, что на фоне отмены рейсов международных авиакомпаний акции израильских перевозчиков выросли. Стоимость ценных бумаг El Al увеличилась на 6,9%, Israir — на 3,8%. Израильские авиакомпании об отмене рейсов не сообщали.

Сегодня утром, 4 мая, Армия обороны Израиля заявила о падении обломков баллистической ракеты на территории аэропорта Тель-Авива. Пострадали восемь человек. О запуске ракеты заявили йеменские хуситы.