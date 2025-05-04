Трамп допустил приход «великого республиканца» вместо третьего срока

Журналистка спросила, рассматривает ли Трамп всерьез перспективу нового переизбрания, даже если Конституция США не предусматривает третьего президентства.
«Я буду президентом [в общей сложности] восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным», — сказал Трамп.
По словам американского президента, сторонники регулярно уговаривают его баллотироваться на третий срок, однако сам он не собирается делать этого.
«Множество людей продают кепки [с надписью] “Трамп 2028”. Однако я не собираюсь этого делать. Я собираюсь отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале — великому республиканцу», — добавил президент США. Как отмечает NBC News, такие кепки продает Trump Organization, частично подконтрольная сыновьям политика.
22-я поправка к Конституции США гласит, что ни одно лицо не может быть избрано президентом страны более двух раз. Отменить это ограничение возможно только путем изменения Основного закона. Внести поправки президентской администрации было бы крайне сложно, поскольку это требует поддержки либо двух третей палаты представителей и сената, либо двух третей законодательных собраний штатов, отмечает NBC. При любом из вариантов изменения должны быть ратифицированы в ¾ штатов.
И сенат, и палату представителей американского конгресса в настоящий момент контролируют республиканцы. Однако партия не имеет там необходимого большинства в две трети мест.
Трамп уже избирался президентом США дважды — в 2016 и в 2024 годах. В 2020-м он также участвовал в выборах, но проиграл своему предшественнику, демократу Джо Байдену.
Говоря о будущем своего бренда и слогана MAGA (Make America Great Again), Трамп признался, что верит в его сохранение и после своего ухода. По словам главы государства, есть «огромная» группа людей, которые могут взять на себя управление этим политическим движением. Среди них он назвал госсекретаря США Марко Рубио и «фантастического, блестящего парня» — вице-президента Джей Ди Вэнса. Последний, по мнению Трампа, будет иметь большое преимущество перед конкурентами при выдвижении на республиканских праймериз.
«Я могу назвать десять-пятнадцать-двадцать человек прямо сейчас, просто сидя здесь», — сказал он.
Трамп упомянул кризис в Демократической партии, в том числе в контексте наличия лидеров. Он вновь раскритиковал Байдена, но подчеркнул, что верит в двухпартийную систему, поскольку «это хорошо, когда вам бросают вызов».
31 марта Трамп заявил, что выдвинулся бы на третий срок, если бы его оппонентом на выборах стал экс-президент Барак Обама. Незадолго до этого он сказал, что «существуют методы», которые позволили бы ему остаться на дополнительный срок, но всерьез думать об этом еще рано.
Слова Трампа активизировали дискуссии среди демократов и журналистов. Член палаты представителей республиканец от штата Теннесси Энди Оглз еще в январе внес в конгресс резолюцию, нацеленную на изменение Конституции. Он предложил разрешить одному человеку избираться на пост президента трижды, однако инициатива не получила широкой поддержки.
Трамп в интервью NBC News отметил, что не проводил официальных встреч насчет движения к третьему сроку. Однако республиканец признался, что слышал «разные концепции» о возможных вариантах, один из которых — избрание президентом Вэнса с последующей передачей власти Трампу.
Вице-президент США может исполнять обязанности главы государства в случае неспособности президента делать это по ряду причин, например в случае госпитализации или его смерти.
Так, в ноябре 1963 года после убийства Джона Кеннеди президентом США стал Линдон Джонсон, который избирался с ним в паре как вице-президент.