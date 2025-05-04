Трамп допустил приход «великого республиканца» вместо третьего срока

Говоря о будущем своего бренда и слогана MAGA (Make America Great Again), Трамп признался, что верит в его сохранение и после своего ухода. По словам главы государства, есть «огромная» группа людей, которые могут взять на себя управление этим политическим движением. Среди них он назвал госсекретаря США Марко Рубио и «фантастического, блестящего парня» — вице-президента Джей Ди Вэнса. Последний, по мнению Трампа, будет иметь большое преимущество перед конкурентами при выдвижении на республиканских праймериз.