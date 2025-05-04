Бывший премьер Молдавии рассказал, чего опасаются власти

КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Власти Молдавии опасаются возможного объединения оппозиционных политформирований, поэтому партиям нужно консолидировать свои силы, считает экс-премьер, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.
Ранее экс-президент, лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин сообщил, что в преддверии парламентских выборов руководимая им партия ведет переговоры с партией «Будущее Молдовы», обсуждая возможное создание политического блока.
«Главное требование людей — консолидация оппозиции. “Будущее Молдовы” предлагает создать единый избирательный блок для защиты суверенитета и целостности страны. Власть боится объединения и делает всё, чтобы этого не допустить. Но победить можно только вместе», — заявил Тарлев журналистам.
Он полагает, что к переговорам по созданию блока могут также присоединиться другие левые и левоцентристские оппозиционные силы.
Тарлев предложил оппозиции выйти единой колонной 9 мая в «Бессмертном полку», сделав первый шаг к будущей победе.
Парламентские выборы в республике запланированы на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.