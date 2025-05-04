Буданов заявил, что ВСУ сбили два Су-30 Flanker американскими ракетами

«Дать информацию, что летчики до сих пор находятся на борту — это однозначно подвергнуть их дополнительной опасности, ведь авиационный специалист всегда на вес золота. Причем не только их — но и все сухогрузы, да и любые суда в зоне, куда может дотянуться враг», — уточнили авторы публикации.