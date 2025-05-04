Во Франции назвали Зеленского сумасшедшим после его слов о параде Победы

«Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают (Президент Франции Эммануэль. — “Газета.Ru”) Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!» — написал он.
Французский политик призвал остановить эскалацию и урегулировать украинский конфликт.
29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий.
3 мая президент Украины отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.