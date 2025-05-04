Молдавские фермеры получили материальную поддержку от Японии

«Сельское хозяйство было, есть и будет всегда похоже на лотерею: каждый год мы засеваем 250−300 гектаров кукурузы, но полностью зависим от погодных условий. Однако мы хотим диверсифицироваться и попробовать сорго вместо кукурузы», — заявил на церемонии передачи семян один из фермеров.