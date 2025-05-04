Молдавские фермеры получили материальную поддержку от Японии

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Шесть тонн семян сорго были распределены между 280 фермерскими хозяйствами Молдовы. Данную материальную помощь получили фермеры из наиболее пострадавших от прошлогодней засухи районов республики.
Посадочный материал был предоставлен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) при поддержке правительства Японии, передает Moldova1. Фермерам предлагают провести диверсификацию выращиваемых культур, поскольку сорго устойчивый к жаре и засухе, потенциально может может заменить кукурузу.
«Сельское хозяйство было, есть и будет всегда похоже на лотерею: каждый год мы засеваем 250−300 гектаров кукурузы, но полностью зависим от погодных условий. Однако мы хотим диверсифицироваться и попробовать сорго вместо кукурузы», — заявил на церемонии передачи семян один из фермеров.
Всего на данном этапе молдавским аграриям был передан посадочный материал на сумму около 3,5 миллиона леев. Мероприятие прошло в рамках программы по оказанию экстренной помощи от правительства Японии фермерам Молдов. Проект по снижению воздействия экстремальной засухи с общим бюджетом в 560 тысяч долларов США, рассчитан на два года.