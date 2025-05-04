Трамп рассказал о выходе из переговоров по Украине и своем преемнике. Главное

Президент США Дональд Трамп дал интервью NBC News, фрагменты из которого опубликованы на разных аккаунтах в соцсети X. В беседе с корреспондентом господин Трамп рассказал о возможности третьего срока, о будущем преемнике и признался, что периодически подумывает выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Главные заявления американского президента в подборке Ъ.