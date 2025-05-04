Чубашенко: в будущем парламенте должно быть меньше евроинтеграторов

«Я на президентские выборы вообще не собирался идти, но тут появился Стояногло, и как бы появилась альтернатива. Сам факт появления нового кандидата стал для меня стимулом для участия в выборах. Перед вторым туром я записал видео в TikTok, и его посмотрели 90 тысяч человек. Может быть, кто-то даже пошел и проголосовал после этого», — рассказал Чубашенко.