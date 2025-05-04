Чубашенко: в будущем парламенте должно быть меньше евроинтеграторов

Некоторые оппозиционные силы не способны предложить адекватную альтернативу действующему режиму, а это приводит к тому, что потенциальный избиратель предпочитает вообще не участвовать в голосовании. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова публицист, журналист Дмитрий Чубашенко.
«Я на президентские выборы вообще не собирался идти, но тут появился Стояногло, и как бы появилась альтернатива. Сам факт появления нового кандидата стал для меня стимулом для участия в выборах. Перед вторым туром я записал видео в TikTok, и его посмотрели 90 тысяч человек. Может быть, кто-то даже пошел и проголосовал после этого», — рассказал Чубашенко.
Журналист также не оставил без внимания действия некоторых политических сил, таких как блок «Альтернатива». Он подверг критике одного из лидеров блока Иона Чебана за пассивность и сотрудничество с властью.
«Как я должен относиться к такой “оппозиции”? Вот скажите мне, пожалуйста. Причем Санду повела себя по отношению к Стояногло просто по-свински на телевизионных дебатах. Она издевалась над ним», — отметил собеседник.
Чубашенко заявил, что как избиратель не знает за кого будет голосовать на парламентских выборах, но он уверен, что «евроинтеграторы» точно не попадут в его список. Журналист надеется, что в будущем появится более ясная политическая альтернатива, и, если такой вариант будет, то в выборах можно будет принять участие.