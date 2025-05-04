МВД Румынии получило 50 сообщений о нарушениях в день выборов

«Было получено почти 50 сообщений о возможных инцидентах на выборах, десять из них находятся на проверке, информация о еще восьми была направлена для разрешения в Центральное избирательное бюро или Постоянный избирательный орган. До настоящего времени никаких серьезных инцидентов, связанных с процессом голосования, зафиксировано не было», — говорится в сообщении.