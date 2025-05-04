МВД Румынии получило 50 сообщений о нарушениях в день выборов

«Было получено почти 50 сообщений о возможных инцидентах на выборах, десять из них находятся на проверке, информация о еще восьми была направлена для разрешения в Центральное избирательное бюро или Постоянный избирательный орган. До настоящего времени никаких серьезных инцидентов, связанных с процессом голосования, зафиксировано не было», — говорится в сообщении.
Уточняется, что большинство жалоб избирателей связаны с агитацией в день выборов.
В воскресенье в Румынии проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. На пост главы государства баллотируются 11 кандидатов:
лидер оппозиционной националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион;независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;лидер партии «Союз спасения Румынии» (USR) Елена Ласкони;независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру;глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;экс-министр образования Даниел Фунериу;лидер партии «Новая Румыния» Себастьян Попеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50 процентов, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.
Не в первый раз.
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.