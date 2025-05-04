ВСУ в рамках чешской инициативы могут получить 1,8 млн снарядов

«Инициативу финансово поддерживают 11 стран, — отметил он. — До конца года может быть поставлено 1,8 млн артиллерийских снарядов». Для реализации этой цели, по его словам, имеется достаточно средств, кроме того, обсуждается возможность закупки боеприпасов на будущий год, если конфликт на Украине продолжится.