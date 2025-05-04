The Washington Post рассказала о хаосе и нарушениях при высылке мигрантов из США

По данным газеты, 13 марта госсекретарь США Марко Рубио написал Министерству иностранных дел Сальвадора, что в ближайшие 24 часа американские власти намерены прислать в сальвадорскую «мегатюрьму» около 500 венесуэльских преступников. Согласно расследованию WP, власти так торопились, что забирали мигрантов из их домов в тот же день, когда Трамп объявил о применении закона о проживающих в стране подданных вражеского государства. И в тот же день из США вылетел самолет с более чем 260 мигрантами на борту.