Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Пакистан запросил заседание СБ ООН из-за роста напряженности с Индией

ООН, 4 мая. /ТАСС/. Пакистан запросил заседание Совета Безопасности ООН в связи с ростом напряженности в отношениях с Индией. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС дипломатический источник в Совбезе.

Источник: Reuters

«Пакистан запрашивает проведение Совета Безопасности. Дата пока что не определена», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о дальнейших действиях Исламабада на фоне обострения конфликта.

22 апреля в Пахалгаме был совершен теракт, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия якобы обнаружила доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ), пакистанской Межведомственной разведки. После этого индийские власти объявили о решении сократить вдвое численность посольства в Исламабаде, приостановить действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов и выдачу виз гражданам Пакистана. Нью-Дели также объявил персонами нон грата военных советников диппредставительства исламской республики.