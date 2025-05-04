Глава парламента Крыма оценил слова Рубио о границах Украины

«А есть ли смысл их официального признания? Если пообщаться с людьми, у них не стоит этот вопрос. Признает их кто-то, не признает — их это не особо беспокоит. Это уже Россия и всегда Россией останется, кто бы что ни признавал», — заключил глава парламента.