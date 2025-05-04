Украина в рамках так называемой инициативы Чехии по боеприпасам может получить до конца этого года 1,8 миллиона артиллерийских снарядов. Об этом сообщил президент республики Петр Павел на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
По его словам, инициативу финансово поддерживают 11 стран. До конца года может быть поставлено 1,8 миллиона артиллерийских снарядов, сказал он.
Политик утверждал, что для реализации этой цели имеется достаточно средств, кроме того, обсуждается возможность закупки боеприпасов на следующий год, если конфликт на Украине продолжится.
Также он отметил, что вопрос о возможном размещении на Украине так называемых иностранных миротворцев никто не рассматривает. Тема может быть поднята только после заключения мирного соглашения, добавил Павел.
Как писал сайт KP.RU, 4 мая стало известно, что украинский политик Зеленский находится с визитом в Чехии. Он выразил желание, чтобы чешская артиллерийская инициатива, по которой закупались снаряды по всему миру для ВСУ, была продолжена. Кроме того, глава режима анонсировал некие «хорошие новости» для Украины.
Ранее чешский министр обороны Яна Чернохова заявила, что Прага в рамках так называемой «инициативы по боеприпасам» за четыре месяца этого года поставила киевскому режиму из третьих стран еще 400 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. По ее словам, в прошлом году в рамках «инициативы по боеприпасам» Киев получил около 1,5 миллионов единиц боеприпасов.