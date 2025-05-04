Президент Павел: ВСУ в рамках инициативы Чехии могут получить 1,8 млн снарядов

Ранее чешский министр обороны Яна Чернохова заявила, что Прага в рамках так называемой «инициативы по боеприпасам» за четыре месяца этого года поставила киевскому режиму из третьих стран еще 400 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. По ее словам, в прошлом году в рамках «инициативы по боеприпасам» Киев получил около 1,5 миллионов единиц боеприпасов.