Трамп заявил об очень хорошем шансе урегулировать конфликт между РФ и Украиной

«Да, я не исключаю. Я не говорю, что я это сделаю. Но ничего не исключаю. Не в этом случае. Нам очень сильно нужна Гренландия. Там очень мало людей, о которых мы будем заботиться, которых будем ценить. Но нам она нужна для международной безопасности», — ответил Трамп на вопрос о планах захвата автономной датской территории.