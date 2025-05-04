Трамп исключил третий президентский срок и намекнул на преемника

Помимо Вэнса, глава Штатов также отметил госсекретаря Марко Рубио, назвав его «отличным». Трамп подчеркнул, что действующий вице-президент, демонстрирующий выдающиеся результаты, имеет преимущество перед другими потенциальными кандидатами, но не исключил, что ему могут бросить вызов другие «хорошие люди» в партии. Про себя же он сказал, что не планирует баллотироваться на третий срок.