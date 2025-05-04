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Трамп исключил третий президентский срок и намекнул на преемника

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности выдвижения вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост нового американского лидера после завершения его собственного срока. В интервью NBC News нынешний хозяин Белого дома высоко оценил работу Вэнса, назвав его фантастическим и блестящим парнем , и допустил его лидерство в списке возможных преемников.
Источник: Life.ru

Помимо Вэнса, глава Штатов также отметил госсекретаря Марко Рубио, назвав его «отличным». Трамп подчеркнул, что действующий вице-президент, демонстрирующий выдающиеся результаты, имеет преимущество перед другими потенциальными кандидатами, но не исключил, что ему могут бросить вызов другие «хорошие люди» в партии. Про себя же он сказал, что не планирует баллотироваться на третий срок.

Ранее Дональд Трамп опроверг слухи о своём намерении участвовать в выборах на третий срок, он подчеркнул, что его целью является проведение четырёх «великих лет» на посту президента, после чего он планирует передать власть «великому республиканцу».