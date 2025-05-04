Трамп заявил, что намерен снизить 145% пошлины США для Китая, но не сразу

Президент США Дональд Трамп признал нецелесообразным сохранять пошлины для Китая на нынешнем уровне — 145%. Об этом он заявил в интервью на телеканале NBC News.
«В какой-то момент я собираюсь снизить их. Потому что иначе вы никогда не смогли бы иметь с ними дело», — сказал он.
По его словам, КНР «очень хочет заниматься бизнесом», а экономика Пекина «действительно чувствует себя плохо». Их экономика рушится, утверждает республиканец.
Глава Белого дома считает, что Китай очень сильно хочет заключить сделку. Посмотрим, чем все это обернется, но это должна быть справедливая сделка, добавил политик.
Как писал сайт KP.RU, 25 апреля телеканал CNN сообщил, что китайские власти отменили введенные в ответ на аналогичное ограничение США пошлины на импорт полупроводников. Якобы, Пекин отменил пошлины на импорт восьми видов микросхем и полупроводников, однако официально ни американская, ни китайская стороны эти сведения не комментировали.
Напомним, 10 апреля Трамп вновь принял решение увеличить пошлины на импортируемые из Китая товары до 145%. В нее входит новая пошлина на товары в размере 125%, добавленная к уже существующей в 20%.