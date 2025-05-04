Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил руководителю МИД Пакистана Исхаку Дару готовность Москвы оказать содействие в урегулировании ситуации между Нью-Дели и Исламабадом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале по итогам телефонной беседы.