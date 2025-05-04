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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана

Россия подчеркнула готовность содействовать… урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля возле города Пахалгама.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил руководителю МИД Пакистана Исхаку Дару готовность Москвы оказать содействие в урегулировании ситуации между Нью-Дели и Исламабадом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале по итогам телефонной беседы.

«Особое внимание стороны уделили… росту напряженности между Нью-Дели и Исламабадом. Россия подчеркнула готовность содействовать… урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля возле города Пахалгама, при наличии соответствующего желания Исламабада и Нью-Дели», — отметили в ведомстве.

Также в ходе беседы стороны обсудили ряд аспектов российско-пакистанского взаимодействия.

Ранее министры иностранных дел России и Индии — Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар — обсудили обострение индийско-пакистанских отношений, заявили в МИД России. Лавров во время телефонного разговора 2 мая призвал к решению конфликта путем политико-дипломатических средств.