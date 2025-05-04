Трамп: главу Пентагона Хегсета не будут увольнять из-за скандала с утечкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что министр обороны Пит Хегсет не будет уволен на фоне скандала, связанного с утечкой секретной информации.
«Нет, ни малейшей (возможности)», — сообщил Трамп в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о поиске преемника для Хегсета.
Глава Белого дома подчеркнул, что нынешний руководитель Пентагона работает «фантастически» и эффективно выполняет свои задачи.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил, что Хегсет не будет отправлен в отставку.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американский лидер не уволил шефа Пентагона, так как потратил на его утверждение очень много ресурсов.