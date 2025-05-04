Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: главу Пентагона Хегсета не будут увольнять из-за скандала с утечкой

Американский президент подчеркнул, что Хегсет работает «фантастически».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что министр обороны Пит Хегсет не будет уволен на фоне скандала, связанного с утечкой секретной информации.

«Нет, ни малейшей (возможности)», — сообщил Трамп в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о поиске преемника для Хегсета.

Глава Белого дома подчеркнул, что нынешний руководитель Пентагона работает «фантастически» и эффективно выполняет свои задачи.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил, что Хегсет не будет отправлен в отставку.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американский лидер не уволил шефа Пентагона, так как потратил на его утверждение очень много ресурсов.