Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа похвалил российского лидера за открытость в сюжете об его квартире. По его словам, такое поведение говорит о том, что главе государства нечего скрывать. Он также подчеркнул, что Путин является признанным политиком мирового уровня, в отличие от украинского президента Владимира Зеленского, который не может быть таким же открытым из-за проблем как внутри страны, так и в мире, а также из-за своей зависимости от западных союзников — США и Великобритании, передает NEWS.ru.