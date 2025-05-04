Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии по данным ЦИК

Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.