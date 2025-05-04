Трамп заявил о вынужденном снижении пошлин США на товары из Китая

«Китайцев убивают прямо сейчас. Их полностью уничтожают. Их фабрики закрываются. Уровень безработицы у них зашкаливает. Я не стремлюсь делать это с Китаем… их экономика находится в очень плохом состоянии», — добавил Трамп.