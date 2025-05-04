Трамп заявил о вынужденном снижении пошлин США на товары из Китая

«В определённый момент я собираюсь их снизить, потому что иначе вы никогда не сможете вести с ними дела», — заявил он.
При этом Трамп отметил, что не планирует снижать пошлины для Китая только ради начала переговоров между Вашингтоном и Пекином. Президент также подчеркнул, что из-за действующих пошлин китайская экономика терпит серьёзные убытки.
«Китайцев убивают прямо сейчас. Их полностью уничтожают. Их фабрики закрываются. Уровень безработицы у них зашкаливает. Я не стремлюсь делать это с Китаем… их экономика находится в очень плохом состоянии», — добавил Трамп.
Напомним, что США ввели пошлины в размере 20% для стран ЕС и 145% для Китая. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Трамп ошибся, увеличив таможенные пошлины на товары из Китая. Тем временем китайские компании нашли способы обойти последствия торговой войны, начав переносить свои производства на территорию США.