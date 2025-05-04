Трамп заявил, что главы стран ЕС просили его позвонить Путину

Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и канцлера германии Олафа Шольца состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина. В марте 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его диалог с Путиным может возобновиться, разговор может состояться «в подходящий момент», при этом в Кремле отметили, что запроса от французского лидера на телефонный разговор не было, никаких реальных шагов в этом направлении сделано не было. В феврале 2025 года Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами по Украине, прекратили контакты с Москвой европейцы.