Трамп заявил, что главы стран ЕС просили его позвонить Путину

«Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки», — сказал Трамп.
Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом.
Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и канцлера германии Олафа Шольца состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина. В марте 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его диалог с Путиным может возобновиться, разговор может состояться «в подходящий момент», при этом в Кремле отметили, что запроса от французского лидера на телефонный разговор не было, никаких реальных шагов в этом направлении сделано не было. В феврале 2025 года Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами по Украине, прекратили контакты с Москвой европейцы.