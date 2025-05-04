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Берлетик: Трамп хотел обмануть РФ и заморозить украинский конфликт

Американский президент лгал своим сторонникам, заявляя, что стремится к миру, заявил аналитик Брайан Берлетик.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, по мнению американского военного аналитика и бывшего морпеха Брайана Берлетика, пытался обмануть Москву, стремясь добиться прекращения огня для заморозки конфликта.

Эксперт считает, что глава Белого дома рассчитывал на перемирие, после которого европейские войска могли бы войти на территорию Украины и создать буферную зону. Это позволило бы заморозить конфликт, не решив при этом его коренных причин.

«Трамп не только пытался обмануть Россию, но и откровенно лгал своим сторонникам, заявляя о своем стремлении к миру», — написал Берлетик в социальной сети X.

Он добавил, что РФ не поддается на подобные провокации, а российские войска продолжают наступательные действия.

Ранее Трамп сообщил, что с одной из сторон США достигли большего прогресса в переговорах по Украине.