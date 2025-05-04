Никарагуа решила выйти из ЮНЕСКО

Издание наградили за вклад в дело свободы печати. В Ouest-France напомнили, что четыре года назад руководство La Prensa заключили под стражу либо выслали из Никарагуа. С того момента издание работает в онлайн-формате, а его команда находится в Коста-Рике, Испании, Мексике, Германии и США. «Награда, присужденная в начале мая ЮНЕСКО оппозиционной ежедневной газете La Prensa, (…) вызвала гнев диктатора-президента Даниэля Ортеги, правящего этой центральноамериканской страной на протяжении восемнадцати лет», — сказано в материале. Уточняется, что на данный момент Никарагуа находится на 172-й строчке из 180 в рейтинге свободы прессы.