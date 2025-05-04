Трамп: Ушедший в отставку Уолтц справится с ролью постпреда при ООН

Говоря о кандидатах на место советника по нацбезопасности, политик подчеркнул, что много людей проявляет интерес к этой должности. Он также прокомментировал возможность назначения на этот пост Стивена Миллера, действующего заместителя главы аппарата Белого дома. Глава Штатов считает, что для Миллера такое назначение станет понижением, и он заслуживает более высокого поста.