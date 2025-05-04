Пушилин: Армия России продолжает активные бои в окрестностях Дзержинска

«Мы видим в окрестностях Дзержинска достаточно активную позицию и действия со стороны Вооружённых сил Российской Федерации, и продолжающиеся бои городские в Часовом Яре — пока противник упирается, пока имеет такие возможности», — сказал Пушилин на видео.