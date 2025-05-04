Лавров обсудил конфликт Нью-Дели и Исламабада с главой МИД Пакистана

Напомним, что тлеющий конфликт между Индией и Пакистаном разгорелся вновь после теракта 24 апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир, где погибли более 25 человек. Индийская сторона обвиняет в случившемся руководство Пакистана. В качестве ответа Исламабад закрыл воздушное пространство и границы. Вскоре дело дошло до перестрелки между военнослужащими обеих стран на линии соприкосновения в Кашмирской долине. В Пакистане считают, что Индия неизбежно вторгнется на их территорию. Сегодня стало известно, что индийская сторона остановила подачу воды через плотину Баглихар в Пакистан.