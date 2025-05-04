Лавров обсудил конфликт Нью-Дели и Исламабада с главой МИД Пакистана

«4 мая по инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел РФ С. В. Лавровым и вице-премьером, Министром иностранных дел Пакистана М. И. Даром. В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия. Особое внимание было уделено значительному росту напряжённости между Нью-Дели и Исламабадом», — говорится в публикации.
Российская сторона выразила готовность содействовать урегулированию конфликта политическими средствами. Однако для этого необходимо, чтобы и Индия, и Пакистан были готовы к диалогу.
Напомним, что тлеющий конфликт между Индией и Пакистаном разгорелся вновь после теракта 24 апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир, где погибли более 25 человек. Индийская сторона обвиняет в случившемся руководство Пакистана. В качестве ответа Исламабад закрыл воздушное пространство и границы. Вскоре дело дошло до перестрелки между военнослужащими обеих стран на линии соприкосновения в Кашмирской долине. В Пакистане считают, что Индия неизбежно вторгнется на их территорию. Сегодня стало известно, что индийская сторона остановила подачу воды через плотину Баглихар в Пакистан.