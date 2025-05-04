МО Ирана: Тегеран в случае атак США и Израиля ударит по их военным базам

19 апреля агентство Reuters информировало о том, что Израиль представил США несколько вариантов ударов по объектам иранской ядерной инфраструктуры. 17 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль уже готовился нанести удар по ядерным объектам Ирана в мае и был убежден в том, что США примут активное участие в подготовке атаки и обеспечат еврейскому государству защиту от возможного ответного удара Тегерана. По сведениям издания, президент США Дональд Трамп взял курс на дипломатическое урегулирование разногласий с иранской стороной и в начале апреля проинформировал Израиль, что не поддержит такую военную операцию.