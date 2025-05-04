Лавров: Россия готова помочь в урегулировании ситуации между Индией и Пакистаном

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил своему пакистанскому коллеге Исхаку Дару готовность Москвы содействовать урегулированию ситуации между Нью-Дели и Исламабадом. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство по итогам телефонного разговора.
В МИД отметили, что в беседе особое внимание было уделено значительному росту напряженности между Нью-Дели и Исламабадом.
«С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля в районе города Пахалгама, при наличии обоюдного желания…», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, 4 мая стало известно, что Пакистан запросил заседание Совбеза ООН в связи с ростом напряженности в отношениях с Индией. Однако, дата заседания пока не определена.
Также в воскресенье Индия временно приостановила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном. Аналогичные меры Нью-Дели планирует принять на плотине Кишанганга на реке Джелам.
Напомним, отношения между Исламабадом и Нью-Дели резко обострились после теракта 22 апреля в городе Пахалгам на территории Джамму и Кашмир в Индии. Вооруженные боевики, чья штаб-квартира располагается в Пакистане, расстреляли 26 туристов.