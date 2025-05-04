Политолог объяснил, как сделка с Украиной по недрам повлияет на отношения США и РФ

Собеседник РИА «ФедералПресс» уверен, что теперь США не выйдут из мирного процесса без серьёзных оснований. При этом сама по себе сделка с Украиной по недрам не приведёт к кардинальным изменениям, хотя и будет способствовать интересу Трампа к продолжению диалога. Политолог также подчеркнул, что некоторые возражения РФ могут быть учтены, а некоторые — отвергнуты.