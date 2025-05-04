«У него мало времени»: Американист объяснила политику Трампа по решению конфликта на Украине

«У него мало времени: через полтора года стартует новая кампания в Конгресс, и если экономика ослабнет, республиканцы могут потерять большинство хотя бы в одной из палат. Это осложнит реализацию его стратегии», — подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».
Поэтому для Трампа важно продемонстрировать политическую победу именно сейчас, чтобы укрепить свои позиции внутри США и консолидировать электорат, уверена политолог. По её словам, внешнеполитический успех позволит лидеру республиканцев добиться быстрого эффекта. Однако у него нет чёткой формулы завершения конфликта на Украине.
Эксперт полагает, что политика Трампа размыта, чтобы можно было интерпретировать любой удобный момент как успех. Конечно, в идеале американский лидер хотел бы представить подписанный договор между Россией и Украиной. Однако если это не удастся, он готов ограничиться символическим результатом, заключила учёный.
Ранее политолог подвёл итоги первых 100 дней правления Трампа. По его словам, политик пытается перезагрузить США, но пока безрезультатно. В МИД России тоже подвели итог началу президентства Трампа, назвав его главное достижение. В свою очередь сенатор Пушков назвал главный страх главы Штатов по Украине.