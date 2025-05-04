«У него мало времени»: Американист объяснила политику Трампа по решению конфликта на Украине

У США сегодня нет чёткой позиции, как именно должен завершиться конфликт на Украине, потому что всё зависит от личных установок президента Дональда Трампа, который, тем не менее, стремится к быстрому результату. Об этом заявила заместитель директора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва.