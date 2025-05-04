«За Украину воевать никто не хочет»: Раскрыто важное преимущество России на СВО

«Украина в этом смысле не имеет таких ресурсов даже при всей поддержке коллективного Запада. Как мы убедились, за Украину воевать никто не хочет, в первую очередь сами украинцы, в том числе сбежавшие на Запад», — подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку бойцов «священной миссией», которая укрепит дружбу двух стран. Кроме того, в Госдуме допустили подготовку солдат КНДР к новым задачам на СВО.