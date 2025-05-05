У Пакистана осталось оружия на четыре дня войны из-за поставок снарядов Украине

По имеющимся данным, страна столкнулась с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов. Исламабад вел тайные поставки Киеву с 2022 года, к 2022−2023 финансовому году экспорт вооружений вырос с 13 миллионов долларов до 415 миллионов, то есть на три тысячи процентов.