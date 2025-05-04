«Не отвечает на их звонки»: Трамп заявил, что лидеры ЕС просили его связаться с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп в начале мая побеседовал с NBC News. Он ответил на ряд вопросов, касаемых ситуации на Украине. Дональд Трамп рассказал, что европейские лидеры звонили ему с просьбой провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, цитирует телеканал NBC News.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что глава РФ, по словам представителей ЕС, якобы не отвечает на их звонки. Поэтому связь с Владимиром Путиным должен осуществить Дональд Трамп. Точных имен обратившихся с просьбой хозяин Белого дома не назвал.
«Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки…», — сказал американский лидер.
Дональд Трамп добавил, что ждет скорейшего завершения конфликта. Он также отметил, что США близки к одной из сторон, но не уточнил, к какой именно.