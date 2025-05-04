Не берёт трубки: Европейские лидеры умоляли Трампа позвонить Путину из-за Украины

«Они мне звонили много раз, просили поговорить с Путиным по Украине», — сообщил он в эфире NBC.
Как рассказал хозяин Белого дома, европейские лидеры жаловались ему, что Путин «не отвечает на их звонки».
Трамп признал, что ещё надеется на какое-то урегулирование ситуации на Украине. Правда, добавил, что в любой момент Вашингтон может выйти из переговоров. Он также указал, что Штаты «достигли большого прогресса в переговорах с одной из сторон», не уточнив, что же это за «сторона» оказалась более сговорчивой.
Напомним, ранее Трамп развеял догадки о своём третьем президентском сроке, заверив, что не собирается баллотироваться на пост главы государства на выборах 2028 года. Следующим главой США, по его словам, может стать вице-президент Джей Ди Вэнс, а также госсекретарь Марко Рубио.