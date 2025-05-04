Не берёт трубки: Европейские лидеры умоляли Трампа позвонить Путину из-за Украины

Трамп признал, что ещё надеется на какое-то урегулирование ситуации на Украине. Правда, добавил, что в любой момент Вашингтон может выйти из переговоров. Он также указал, что Штаты «достигли большого прогресса в переговорах с одной из сторон», не уточнив, что же это за «сторона» оказалась более сговорчивой.