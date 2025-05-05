В Эстонии стартуют крупнейшие международные военные учения Siil 2025

«Основная цель учений — отработка выполнения ключевых задач эстонского и регионального планов обороны в сотрудничестве с союзниками, а также проверка боеготовности Сил обороны и союзных подразделений. В рамках Siil 2025, в этом году особое внимание будет уделено вводу в Эстонию дополнительных союзных частей, а также приему и интеграции этих частей в эстонскую дивизию с немедленной боевой готовностью» — говорится в сообщении Сил обороны Эстонии.