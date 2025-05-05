Новости СВО. Армия России наступает на Константиновку, в Курской области боевики ВСУ атакуют друг друга, раскрыты доходы Зеленского, 5 мая

Французское издание Paris Match рассказало о состоянии некоторых украинских политиков, в том числе Владимира Зеленского. Журналисты заявляют, что он сохранил активы в 76 коммерческих организациях. Что касается недвижимости, то кроме киевских площадей стоит обратить внимание на арендованную квартиру в Великобритании. Интересно также, что у Елены Зеленской имеется недвижимость в Крыму. Большую часть средств они хранят не на Украине, а в швейцарском банке.