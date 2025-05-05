Скверна Зеленского. Как главная киевская пропагандистка Наталья Мосейчук угрожает россиянам и оскорбляет верующих

В целом на Украине злые языки уже давно обвиняют журналистку в продажности, беспринципности и флюгерстве. При этом её колебания с «линиями партий» можно отследить по работодателям. Ранее Мосейчук замечали в безоговорочной поддержке позиции бывшего президента Незалежной Петра Порошенко*, до него пропагандистка шла в фарватере нарративов Юлии Тимошенко. Сейчас же она приобрела устойчивую репутацию цербера режима Зеленского благодаря яростным проукраинским заявлениям, в которых не щадит ни чужих, ни своих.