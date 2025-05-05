Украина получит от союзников около 1,8 млн артснарядов до конца года

Об этом сообщил президент Чешской Республики Петр Павел во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, прошедшей в Пражском граде. Он уточнил, что проект финансируется при участии 11 государств, и имеющихся ресурсов достаточно для его реализации. Кроме того, рассматривается возможность закупки боеприпасов и на следующий год, если конфликт затянется.