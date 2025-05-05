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Хуситы намерены установить полную воздушную блокаду Израиля ударами по аэропорту

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили о планах установить полную воздушную блокаду Израиля. Они намерены достигнуть этого с помощью ударов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Источник: Life.ru

«Вооружённые силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион», — сказано в заявлении мятежников.

Хуситы связывают свои действия с намерением Израиля расширить операцию в секторе Газа. Они также рекомендуют всем международным авиакомпаниям учесть данное заявление.

Напомним, вечером 4 мая авиакомпании приостановили полёты в Израиль. Это произошло после ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гурион. Перед этим израильская армия атаковала цели недалеко от резиденции президента Сирии в Дамаске.