Хуситы намерены установить полную воздушную блокаду Израиля ударами по аэропорту

Напомним, вечером 4 мая авиакомпании приостановили полёты в Израиль. Это произошло после ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гурион. Перед этим израильская армия атаковала цели недалеко от резиденции президента Сирии в Дамаске.