Хуситы намерены установить полную воздушную блокаду Израиля ударами по аэропорту

«Вооружённые силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион», — сказано в заявлении мятежников.
Хуситы связывают свои действия с намерением Израиля расширить операцию в секторе Газа. Они также рекомендуют всем международным авиакомпаниям учесть данное заявление.
Напомним, вечером 4 мая авиакомпании приостановили полёты в Израиль. Это произошло после ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гурион. Перед этим израильская армия атаковала цели недалеко от резиденции президента Сирии в Дамаске.