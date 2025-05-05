WSJ: армия США создает мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем

Американская армия формирует мобильные и гибкие подразделения, предназначенные для возможного конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на генерала Рональда Кларка, курирующего деятельность сухопутных войск США в данном регионе.
Новые подразделения, по замыслу Пентагона, будут действовать вблизи потенциальных зон боевых действий, включая островные территории вблизи Китая. Их задачи будут включать нанесение ударов по целям с суши, сбор разведданных и обеспечение условий для эффективных манёвров авиации и флота США. Такая стратегия нацелена на преодоление тактики A2/AD (ограничения и запрета доступа), к которой может прибегнуть Китай, создавая угрозу для американских кораблей и самолётов в прибрежной зоне.
В рамках подготовки уже сформированы два так называемых многосферных оперативных подразделения, а третье находится на стадии создания. Эти силы дополняются современными средствами огневой поддержки, включая ракетные комплексы Typhon, один из которых уже размещён на территории Филиппин и способен наносить удары по целям на материковой части Китая.
Как отмечает издание, наиболее вероятными очагами потенциального конфликта остаются район Тайваня и Южно-Китайское море.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки будут вынуждены снизить импортные пошлины на товары из Китая, без этого шага торговые отношения между странами станет невозможно развивать.