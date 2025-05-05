WSJ: армия США создает мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем

Новые подразделения, по замыслу Пентагона, будут действовать вблизи потенциальных зон боевых действий, включая островные территории вблизи Китая. Их задачи будут включать нанесение ударов по целям с суши, сбор разведданных и обеспечение условий для эффективных манёвров авиации и флота США. Такая стратегия нацелена на преодоление тактики A2/AD (ограничения и запрета доступа), к которой может прибегнуть Китай, создавая угрозу для американских кораблей и самолётов в прибрежной зоне.