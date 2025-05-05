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Ультраправый кандидат Симион выходит в лидеры на выборах президента Румынии

На президентских выборах в Румынии ультраправый кандидат Джордже Симион, возглавляющий «Альянс за объединение румын» (AUR), занимает лидирующую позицию по предварительным подсчётам избирательной комиссии.

Источник: Life.ru

«Румыны — победители. Спасибо!» — написал политик в своем аккаунте в соцсети Х.

Симион набрал 40,09% голосов после подсчёта более 97% бюллетеней. На втором месте находится глава правящей партии Крин Антонеску с 20,70%, а замыкает тройку лидеров голосования мэр Бухареста Никушор Дан с 20,60%. В случае, если ни один из кандидатов не преодолеет отметку в 50% голосов, второй тур выборов пройдёт 18 мая 2025 года.

Стоит отметить, что выборы в стране проходят на фоне политической напряжённости: в декабре прошлого года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги предыдущих выборов, на которых победил Кэлин Джеорджеску. Симион поддерживает Джеорджеску и обещает назначить его премьер-министром в случае своей победы.

Повторные выборы президента начались в Румынии 4 мая. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях и подтасовках на избирательных участках.