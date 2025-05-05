Пушков заявил о начале самоликвидации Германии

По его словам, 48 процентов немцев в той или степени поддерживают идею запрета политической партии «Альтернатива для Германии» как экстремистской организации. По мнению политика, они еще «не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарк, ограблений и нападений на женщин».